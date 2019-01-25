Дальмайер успеет восстановиться к гонке преследования в Антхольце

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер сможет принять участие в гонке преследования, которая состоится в рамках шестого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия) завтра, 26 января. Накануне она заняла четвёртое место. Спортсменка упустила медаль в концовке, едва не споткнулась на финише, а после окончания гонки долго не могла подняться.

«Последние 200-300 метров очень сильно ударили по мне, но теперь всё нормально. У меня возникли трудности с кровообращением, однако сейчас всё уже в порядке. К субботе я полностью восстановлюсь», — приводятся слова Дальмайер в официальном «твиттере» соревнований.

Победительницей женского спринта стала представительница Чехии Маркета Давидова. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третье — норвежка Марте Рёйселанд.