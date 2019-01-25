Срок дисквалификации олимпийской чемпионки из Кении увеличен до 8 лет

Олимпийская чемпионка 2016 года, кенийская легкоатлетка Джемина Сумсон, выступающая в беге на длинные дистанции, дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Дисквалификация 34-летней спортсменки будет отсчитываться с 17 января 2019 года.

В 2017 году Джемина была отстранена на четыре года за применение эритропоэтина. Однако после рассмотрения дела выяснилось, что спортсменка говорила неправду на слушаниях и предоставила поддельные данные о визите в больницу. В итоге срок дисквалификации был увеличен до восьми лет.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 2016 года Сумсон завоевала золотую медаль в марафоне. В своей карьере кенийская спортсменка выигрывала марафоны в Кастельоне, Роттердаме и Лондоне. Также она становилась призёром марафонов в Бостоне, Чикаго и Нью-Йорке.