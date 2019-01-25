Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 30 км на молодёжном ЧМ

В Лахти (Финляндия) продолжается первенство мира по лыжным видам спорта. Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 30 км классическим стилем с масс-старта. Победу одержал Андрей Собакарёв. Серебряным призёром стал Иван Кириллов. Бронза досталась Ивану Якимушкину. Четвёртый результат также продемонстрировал россиянин — Антон Тимашов.

Лыжные гонки. Первенство мира. Лахти, Финляндия

Мужчины. До 23 лет. 30 км классическим стилем

1. Андрей Собакарёв (Россия) – 1:17.19,1.

2. Иван Кириллов (Россия) – +3,5.

3. Иван Якимушкин (Россия) – +4,9.

4. Антон Тимашов (Россия) – +11,4.

Ранее россиянка Анна Жеребятьева выиграла лыжную гонку на 15 км классическим стилем. Её соотечественница Лидия Дуркина стала второй.