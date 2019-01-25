Самуэльссон пропустит спринт на этапе Кубка мира в Антхольце

Олимпийский чемпион 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон из-за кишечной инфекции пропустит спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира, которая состоится в Антхольце (Италия) сегодня, 25 января, сообщает Sveriges Radio.

«Сейчас мне стало лучше, но позавчера меня сильно тошнило. Я потерял слишком много энергии. Проблемы начались из-за еды в отеле. У сборной Финляндии, проживающей здесь, похожие симптомы», – сказал Самуэльссон.

Себастиан надеется выступить в масс-старте 27 января.

Сегодня появилась информация, что кишечную инфекцию также подхватили шведы Пеппе Фемлинг и Линн Перссон.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию спринта:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Самуэльссон может пропустить спринт в Антхольце из-за проблем с желудком