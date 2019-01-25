Степанова и Букин — вторые после ритм-танца на чемпионате Европы в Минске

В Минске (Беларусь) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар лидерство после ритм-танца захватили серебряные призёры Олимпийских игр, трёхкратные чемпионы мира, четырёхкратные чемпионы Европы французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили новый мировой рекорд в короткой программе — 84,79 балла. Предыдущее рекордное достижение также принадлежало им — 84,13.



Второе место занимают россияне Александра Степанова и Иван Букин. Третьими идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь

Танцевальные пары. После ритм-танца

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 84,79 (мировой рекорд).

2. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 81,37.

3. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 79,05.

4. Наталия Калишек / Максим Сподырев (Польша) — 72,87.

5. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 70,24.

6. Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) — 70,02.

7. Лила Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 69,77.

8. Сара Уртадо / Кирилл Халявин (Испания) — 69,28.

9. Мари-Жад Лорьо / Ромен Ле Гак (Франция) — 68,98.

10. Юлия Турккила / Матиас Верслёйс (Финляндия) — 67,18.

11. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 66,65.

Произвольные программы пары представят завтра, 26 января.