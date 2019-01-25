Саночники Кашкин и Коршунов — шестые в спринте на чемпионате мира

Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли шестое место в соревнованиях двоек в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Винтерберге (Германия).

Победили немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенеккен. Серебро взяли их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Бронзовыми призёрами стали австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер.

Серебряные призёры Игр-2014 Александр Денисьев и Владислав Антонов показали девятый результат, Владислав Южаков и Юрий Прохоров — 11-й.

Чемпионат мира по санному спорту завершится 27 января.

Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг, Германия

Спринт. Мужчины. Двойки

1. Тони Эггерт / Саша Бенеккен (Германия) – 30,812.

2. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) — +0,012.

3. Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия) — +0,017…

6. Всеволод Кашкин / Константин Коршунов (Россия) — +0,148…

9. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) — +0,177…

11. Владислав Южаков / Юрий Прохоров (Россия) — +0,222.