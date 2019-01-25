Саночники Кашкин и Коршунов — шестые в спринте на чемпионате мира

Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли шестое место в соревнованиях двоек в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Винтерберге (Германия).
Победили немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенеккен. Серебро взяли их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Бронзовыми призёрами стали австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер.
Серебряные призёры Игр-2014 Александр Денисьев и Владислав Антонов показали девятый результат, Владислав Южаков и Юрий Прохоров — 11-й.
Чемпионат мира по санному спорту завершится 27 января.
Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг, Германия
Спринт. Мужчины. Двойки
1. Тони Эггерт / Саша Бенеккен (Германия) – 30,812.
2. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) — +0,012.
3. Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия) — +0,017…
6. Всеволод Кашкин / Константин Коршунов (Россия) — +0,148…
9. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) — +0,177…
11. Владислав Южаков / Юрий Прохоров (Россия) — +0,222.