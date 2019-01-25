Скелетонистка Никитина стала второй на этапе Кубка мира в Санкт-Морице

Призёр Олимпийских игр 2014 года, российская скелетонистка Елена Никитина, стала серебряным призёром шестого этапа Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария). Победу одержала канадка Мирела Рагнева, опередив Никитину на 0,23 секунды. Бронзовую медаль выиграла немка Жаклин Лёллинг.

Рената Хузина и Анастасия Труфанова заняли 16-е и 18-е места соответственно.

Ранее в соревнованиях мужчин Александр Третьяков и Никита Трегубов заняли второе и третье места.

Скелетон. Кубок мира. Шестой этап. Санкт-Мориц, Швейцария

Женщины

1. Мирела Рагнева (Канада) – 2.17,77.

2. Елена Никитина (Россия) – 2.18,00.

3. Жаклин Лёллинг (Германия) – 2.18,63…

16. Рената Хузина (Россия) – 2.20,75…

18. Анастасия Труфанова (Россия) – 2.22,22.