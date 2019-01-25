Й. Бё выиграл спринт в Антхольце, Логинов не попал в топ-20

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Бё допустил промах на втором огневом рубеже, но сумел компенсировать неточную стрельбу скоростью. Бё преодолел дистанцию за 22 минуты 44 секунды. Второе место занял ещё один норвежец Эрлен Бьонтегорд, закрывший все мишени. Он отстал от Бё на 17,5 секунды. Третье место занял француз Антонен Гигонна, уступивший Бё 20 секунд.

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, несмотря на точную стрельбу, занял лишь четвёртое место, уступив Бё более чем 21 секунду.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, показавший 21-й результат. Александр Логинов закончил гонку с 26-м результатом, российский биатлонист допустил три промаха.

Биатлон. Кубок мира. Антхольц (Италия). Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 23.53,9 (1)

2. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) — +17,5 (0)

3. Антонен Гигонна (Франция) — + 20,2 (1)

4. Мартен Фуркад (Франция) — + 21,2 (0)

5. Симон Эдер (Австрия) — + 25,2 (1)

6. Симон Детьё (Франция) — +33,5 (2)…

21. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.15,1 (2)...

26. Александр Логинов (Россия) — 1.22,3 (3).