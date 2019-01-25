Авербух: Степанова и Букин почувствовали кровь соперников

Вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выступление российских дуэтов в ритмическом танце на чемпионате Европы в Минске.

Александра Степанова и Иван Букин около трёх баллов уступили лидирующим французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов из-за ошибки на твиззлах стали пятыми.

«Я очень рад за Степанову и Букина, всегда болею за них. Они блестяще катались, почувствовали кровь соперников. Они показали одно из лучших своих выступлений, большие молодцы. Что касается борьбы за золото, то шансов немного, только если соперники ошибутся. Но французский дуэт пока силён, нам удалось приблизиться. Это уже хорошо. Основная история сейчас — внутренняя борьба, определиться, кто лидер нашей команды.

Синицина и Кацалапов? Проблем особых не было — это спорт. Ошибка, от которой никто не может быть застрахован. Это говорит о том, насколько сейчас значим каждый элемент в танцах на льду, насколько все рядом. Практически одна ошибка лишает ребят шансов на медали турнира. Отставание в девять баллов — очень приличное. Это чисто нервы, Никита тоже не смог объяснить, что случилось. Падение в танцах всегда непредсказуемо. Думаю, что ребята поедут на чемпионат мира и там выступят по-другому», — приводит слова Авербуха сайт канала «360».

Произвольный танец состоится завтра, 26 января.