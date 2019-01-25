Елисеев: по ощущениям справился с ходом, но потом посмотрел аналитику

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Елисеев допустил три промаха на огневом рубеже и занял промежуточное 38-е место (гонка продолжается), уступив Йоханнесу Бё, выигравшему гонку, более 1 минуты 41 секунды.

«Вроде бы начал нормально. По ощущениям с ходом справился. Но посмотрел аналитику – нет, не очень. Банальнейшую ошибку сделал на «лёжке», а на «стойке» высота дала о себе знать. По ощущениям мне всё понравилось, но ходом опять проиграл слишком много», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, занявший 21-е место. Ещё один россиянин Александр Логинов финишировал с 25-м результатом.