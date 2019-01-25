Степанова: рады, что удалось переступить черту в 80 баллов

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала выступление в ритмическом танце на чемпионате Европы в Минске. Степанова и Букин около трёх баллов уступают французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

«Мы довольны сегодняшним днём. Подробный анализ ритм-танца будет позже, пока сложно говорить. Мы довольны проделанной работой.

У нас уже есть две бронзы чемпионатов Европы. Мы рады, что получилось завоевать малое серебро. Рады оценке тренеров, рады, что в этом сезоне удалось переступить черту в 80 баллов. Для нас безумно хороший день.

Безумно любим выступать с Пападакис и Сизероном, когда участвуем в одних соревнованиях. Всегда рады их видеть. Они живые ребята, не ходят с натянутыми лицами. Мне лично они по душе, простые фигуристы», — приводит слова Степановой RT.