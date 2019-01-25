Кацалапов — о падении на твизлах: всё контролировал, но потом будто подстрелили

Россиянин Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал прокат ритмического танца на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. Из-за падения партнёра фигуристы сорвали твизлы.

«Мы прекрасно готовы, у нас всё было, чтобы показать лучший ритм-танец. Мы хороши начали, я идеально зашёл в твизл и всё контролировал, но потом будто подстрелили. Не могу сказать, что это технический момент. Как будто произошёл щелчок. Может, лезвие встало в след. Не могу сказать. Абсолютно несчастный случай. Потом собрались: сил-то полно. Мы готовились ехать всю программу до конца. Сразу же подстроились, сделали хорошее танго. Было вполне достойно", — приводит слова Кацалапова RT.

Синицина и Кацалапов занимают пятое место перед произвольной программой, уступая соотечественникам Александре Степановой и Ивану Букину 11 баллов.