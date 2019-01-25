Поварницын: после финиша кружилась голова, сказывается высота

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольцене (Италия). Российский биатлонист допустил 1 промах и занял 30-е место.

«Сегодня ставил задачу справиться со стрельбой. Считаю, что справился на 90 процентов. Чувствовал, что уверенность в стрельбе пришла, стрелял довольно концентрировано. Надеялся, что полумишени зайдут.

Здесь в Антхольце очень тугое скольжение, сказывается высота. Кажется, будто толкаешься на 100 процентов, а это около 60 процентов. Не получается толком оттолкнуться, не проходит нервный импульс. После финиша начинает кружиться голова. По статистике на второй день в горах бежится легче. Поэтому надеюсь на лучший результат в пасьюте», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».