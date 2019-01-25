Поварницын: ставил задачу попасть в топ-30

Российский биатлонист Александр Поварницын признался, что остался удовлетворён результатом спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Россиянин занял 30-е место.

«Самым сложным было прохождение по лыжной трассе, очень сильно высота накрывает.

На последнем круге всегда ставлю задачу выжаться на полную катушку, отработать. Но задача сейчас была выдержать, доработать до конца. Было важно грамотно разложиться, дотерпеть.

Конечно, большая разница между Кубком IBU и Кубком мира, но не пропасть. Когда бегаешь на Кубке мира, привыкаешь к этой скорости. Именно в процессе соревнований чувствуешь скорость.

Не обижаюсь, что пока не удаётся закрепиться в команде. У нас всё справедливо в плане отбора. Я ещё не старый биатлонист, работаю. Но я считаю, что в нынешнем сезоне уже сделал шаг вперёд, и не собираюсь останавливаться.

Перед собой ставил задачу попасть в топ-30. На гонку преследования силы всегда есть», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.