Й. Бё: после первых пяти километров чувствовал, что умираю

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Норвежец выиграл гонку, несмотря на один промах. Эта победа стала для Бё 10-й в сезоне.

«Высота даёт о себе знать. Я чувствовал, что умираю после первых пяти километров. Потом я просто выживал. Тот факт, что я закрыл 9 мишеней из 10, меня порадовал. На последнем круге отдал все силы, потому что понимал, что зарабатываю себе секунды для пасьюта. У меня 200 очков отрыва? Это не имеет никакого значения», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Второе место занял ещё один норвежец Эрлен Бьонтегорд, закрывший все мишени. Он отстал от Бё на 17,5 секунды. Третье место занял француз Антонен Гигонна, уступивший Бё 20 секунд.