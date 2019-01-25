Гигонна: может, выберем командную тактику против норвежцев на пасьют

Французский биатлонист Антонен Гигонна, занявший третье место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), прокомментировал результат гонки. Также Гигонна поделился ожиданиями от гонки преследования, которая состоится завтра, 26 января.

«Я не ожидал, что попаду на подиум. После Нового года я не понимал, почему я никак не могу показать достойный результат. После Рупольдинга я постарался забыть о результате. В декабре я был вторым в общем зачёте, а после немецких этапов откатился на 13-е место. В спринте мне удалось неплохо пройти по дистанции, а один промах в таких условиях был допустим. Не знаю, смогу ли побить двух норвежцев завтра. Может быть, мы выберем командую тактику в сборной Франции против них», — передаёт слова Гигонна корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё, второе место занял ещё один норвежец Эрлен Бьонтегорд.