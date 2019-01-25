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Латыпов: к стрельбе на «стойке» замёрзли руки, гонкой недоволен вообще

Латыпов: к стрельбе на «стойке» замёрзли руки, гонкой недоволен вообще
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антерхольце (Италия). Россиянин занял 98-е место, гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё.

«В целом чувствовал себя неплохо. Но высота начала немного накрывать, было непривычно уже на первом круге. На втором круге показалось, что добавляю, но к «стойке» руки замёрзли. Я ещё и потерял обойму, она упала, из-за чего сбился с ритма. Конечно, гонкой недоволен вообще.

Волнения не было, всё было под контролем, но неуклюже взял обойму. Думаю, с опытом всё придёт, улучшу результаты», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, занявший 21-е место. Ещё один россиянин Александр Логинов занял 26-е место.

Й. Бё выиграл спринт в Антхольце, Логинов не попал в топ-20
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