Т. Тарасова: Кацалапов в самом начале завёлся. Ему надо себя в руках держать

Известный тренер Татьяна Тарасова, комментируя прокат ритмического танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы в Минске, объяснила причину падения спортсменов на твизлах.

«Я видела, что он в самом начале завёлся. Ему надо себя в руках держать. Это же пара, Виктория тут же отреагировала и тут же „прилегла“. И поддержку не так сделал. Конечно, падение в оригинальном танце – это непросто. Мне сказали, что он вчера упал на тренировке оригинального танца, долго сидел и не вставал. Посмотрите на его шаг, на котором он завёлся. Он работает и с Сашей Жулиным, и с психологом, но всё равно что-то остаётся всегда.

Они очень хорошие «катальщики», красивые, на «мягких» ногах. Но упали. Бывает. Так они падали и не попадали в команду, и ничего с этим нельзя было сделать. Сейчас – продолжили. А в прошлом году, как вы помните, не стали продолжать. Причём, чтоб Никита – он же мастер конька, он не знал, что упадёт. И Вика упала! Есть такое ощущение изумительное, когда ты крутишься, и ты попадаешь в одинаковый «кач», и ты чувствуешь, что ты вместе – или прыгнул, или поворачиваешься вместе, тебя как будто захлёстывает один ветер. Поэтому когда такое сильное ощущение, то когда что-то случается, и другой может поскользнуться», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.