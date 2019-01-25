Фуркад: сегодня боролся, но пока я не в лучшей форме

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Фуркад занял четвёртое место, победу одержал лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Бё.

«Сегодня я боролся, но пока нахожусь не в лучшей форме. На последнем круге я уже чувствовал, что не могу ускориться, было очень тяжело. Чем быстрее я бежал, тем становилось сложнее. Не получалось перетерпеть это.

Я попытался отдохнуть в начале недели, но этого оказалось недостаточно. Пока не могу сказать, какие у меня планы на следующие этапы. Расскажу о них после этапа в Антхольце», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Второе место занял норвежец Эрлен Бьонтегорд, третьим стал француз Антонен Гигонна.