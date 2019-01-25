«Тюмень» и «Новая генерация» одержали победы в ЧР по мини-футболу

Завершились два матча 11-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.

«Тюмень» на своей площадке с минимальным счётом 1:0 одолела команду «Газпром-Югра» из Югорска. Единственный гол забил Артём Антошкин.

«Новая генерация» из Сыктывкара на выезде обыграла нефтеюганский «БЛиК» со счётом 5:2. Все мячи были забиты после перерыва. Дубль у победителей оформил Дмитрий Леготин. Автором победного гола стал Дмитрий Емельянов.

Вторые встречи соперников в рамках 11-го тура пройдут завтра, 26 января.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

11-й тур. Первые матчи

«Тюмень» — «Газпром-Югра» (Югорск) – 1:0 (0:0).

Гол: Антошкин, 33

«БЛиК» (Нефтеюганск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) – 2:5 (0:0).

Голы: Алибеков, 39, Фирсов, 42 – Леготин, 29, 38, Емельянов, 39, Сосковец, 44, Семуков, 50.