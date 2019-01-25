Й. Бё упрочил лидерство в общем зачёте КМ, М. Фуркад приблизился к Логинову

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший победителем спринта на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), упрочил лидерство в общем зачёте. Норвежец с 722 очками уверенно возглавляет генеральную классификацию.

Россиянин Александр Логинов, ставший 26-м в спринте, сохранил вторую позицию. В активе Логинова — 491 очко. Третье место в общем зачёте занимает пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад (471).

Россиянин Евгений Гараничев идёт на текущем 16-м месте, Матвей Елисеев распологается на 21-й строчке, а Дмитрий Малышко — на 34-й.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 722 очка.

2. Александр Логинов (Россия) — 491.

3. Мартен Фуркад (Франция) — 471.

4. Симон Детьё (Франция) — 438.

5. Симон Эдер (Австрия) — 434…

16. Евгений Гараничев (Россия) — 238…

21. Матвей Елисеев (Россия) — 209…

34. Дмитрий Малышко (Россия) — 133.