Шведского горнолыжника госпитализировали после падения на этапе КМ

Шведский горнолыжник Александр Кёлль был госпитализирован после падения во время соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Китцбюэле (Австрия).

Во время прохождения трассы швед упал на заключительном отрезке дистанции и сильно ударился. Спортсмен не смог самостоятельно встать и был эвакуирован на вертолёте. Серьёзных повреждений у горнолыжника не выявили, однако Кёлль рискует пропустить чемпионат мира, который пройдёт в Оре (Швеция) с 5 по 17 февраля.

«Александра увезли в Инсбрук. Я узнал, что он пришёл в сознание. Это падение похоже на то, как если бы вы упали на асфальт на скорости более 100 км в час. У него боли в бедре, сильное кровотечение, но обошлось без переломов. Кёлль останется на ночь в больнице, а завтра его осмотрят, чтобы узнать, насколько серьёзны повреждения», — приводит слова главы шведской горнолыжной сборной Томми Элиассона Винтера Aftonbladet.