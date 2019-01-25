Гросс — о мужском спринте в Антхольце: совершенно необъяснимая гонка

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё, второе место занял ещё один норвежец, Эрлен Бьонтегорд, третье место занял француз Антонен Гигонна.

«Совершенно ненормальная гонка, необъяснимая. Никакого ветра, флажки почти не шевелились, и совершенно невнятная стрельба почти у всех, включая фаворитов. Если вы спросите меня, могут ли быть для стрельбы более идеальные условия, я без колебаний отвечу: нет. Поэтому сейчас дорого дал бы за возможность влезть в голову спортсменам и понять, о чём они думали на рубежах. Какое-то безумное количество ошибок.

С другой стороны, идеальная погода всегда обманчива. Хорошая, крепкая лыжня, по такой всегда хочется бежать быстрее. Вполне может быть такое, что сказалась высота. Горная акклиматизация начинается у многих на третий день пребывания на высоте, это тоже могло стать фактором. На высоте сложнее контролировать дыхание при стрельбе», — цитирует Гросса «Р-Спорт».