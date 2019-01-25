«Норильский никель» взял реванш у «КПРФ» во втором матче 11-го тура Суперлиги

Завершились два матча 11-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.

Самарское «Динамо» на своей площадке сыграло вничью с екатеринбургской «Синарой» со счётом 2:2. Накануне в первом матче 11-го тура хозяева уступили со счётом 3:5.

«Норильский никель» взял реванш у «КПРФ» за поражение в первом матче (2:6), выиграв у гостей из Москвы со счётом 3:1. Дубль у хозяев оформил Руслан Кудзиев.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

11-й тур. Вторые матчи

«Динамо» (Самара) — «Синара» (Екатеринбург) — 2:2 (1:0).

Голы: Саносян, 8, Заболонков, 41 — Прудников, 37, Абрамов, 50.

Первый матч — 3:5.

«Норильский никель» — «КПРФ» (Москва) — 3:1 (1:0).

Голы: Фукин, 6, Кудзиев, 34, 47 — Ромуло, 25.

Первый матч — 2:6.