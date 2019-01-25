Истомин: есть факторы, влияющие на работу Логинова, захочет — расскажет

Тренер мужской сборной России по биатлону Артём Истомин прокомментировал результат мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).
«Будто сегодня над нами зависла туча, у команды ничего не получалось. Гараничев и Елисеев сегодня показали свою скорость.
Логинов? Есть факторы, которые влияют на его работу. Если он захочет, то сам расскажет.
Думаю, Латыпов может больше, чем он показал в спринте. Но не всё связано со стрессом. Латыпов хочет показать хороший результат, но пока не получается», — сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».
Лучший результат среди россиян показал Евгений Гараничев, занявший 21-е место. Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира, финишировал на 26-м месте.
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