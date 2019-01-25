Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Истомин: есть факторы, влияющие на работу Логинова, захочет — расскажет

Истомин: есть факторы, влияющие на работу Логинова, захочет — расскажет
Другие / Биатлон

Тренер мужской сборной России по биатлону Артём Истомин прокомментировал результат мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Будто сегодня над нами зависла туча, у команды ничего не получалось. Гараничев и Елисеев сегодня показали свою скорость.

Логинов? Есть факторы, которые влияют на его работу. Если он захочет, то сам расскажет.

Думаю, Латыпов может больше, чем он показал в спринте. Но не всё связано со стрессом. Латыпов хочет показать хороший результат, но пока не получается», — сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».

Лучший результат среди россиян показал Евгений Гараничев, занявший 21-е место. Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира, финишировал на 26-м месте.

Й. Бё выиграл спринт в Антхольце, Логинов не попал в топ-20
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент