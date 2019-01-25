«Спартак» укрепил лидерство в гандбольной Суперлиге, одолев челябинское «Динамо»

После перерыва на чемпионат мира возобновился чемпионат России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. В первом матча московский «Спартак» на своей площадке обыграл челябинское «Динамо» со счётом 26:21. У победителей по 5 мячей забили Тимур Муратов и Уробонас Миндаугас. В составе «Динамо» 7 раз отличился Евгений Дземин.

«Спартак» одержал 12-ю победу в 14 матчах и укрепил лидерство в Суперлиге. «Динамо» потерпело девятое поражение и располагается на десятой позиции.

В следующем матче, 31 января, «Спартак» на выезде сыграет со «СГАУ-Саратов», «Динамо» 2 февраля примет на своей площадке «Пермских медведей».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Челябинск) — 26:21 (13:8).