Гросс: не стоит делать выводы о Логинове по результату спринта

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс прокомментировал выступление россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Логинов занял 26-е место.

«Мне понравился Логинов. В прошлом году, когда я работал с российской командой, он гораздо чаще промахивался, так что в его стрельбе я вижу определённый прогресс. Спринт сложился для него не совсем удачно, но я не рекомендовал бы делать далеко идущие выводы по результатам одного уик-энда.

Саня в хорошей форме, достаточно силён ментально и наверняка себя ещё покажет. Кстати, я бы ещё заметил, что мы рассматриваем результаты на фоне невероятно высокой готовности всей норвежской и всей французской команды. Возможно, даже слишком высокой. Не берусь судить, опасно ли столь раннее вхождение в форму при том, что до начала чемпионата мира ещё больше месяца. Кто был прав, покажет чемпионат», — приводит слова Гросса «Р-Спорт».