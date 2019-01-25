Триумфальный ход Бё и фиаско россиян — в видеообзоре спринта в Антхольце

Спринт открыл программу мужских соревнований на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Победителем гонки стал лидер общего зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Бё. Представитель Норвегии допустил один промах на огневых рубежах, но всё равно финишировал на первом месте с комфортным преимуществом.

Второе место занял ещё один норвежец — Эрлен Бьонтегорд, избежавший промахов. Его отставание составило 17,5 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Антонен Гигонна, у которого был один промах.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад точно стрелял, но всё равно не смог попасть на пьедестал, закончив гонку с четвёртым результатом.

Российские биатлонисты не сумели попасть в первую десятку. Евгений Гараничев занял 21-е место, а Александр Логинов, главный преследователь Бё в общем зачёте Кубка мира, стал лишь 26-м с тремя промахами.

Видео можно посмотреть на сайте «Калашников Media».