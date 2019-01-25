Ваулина и Кузнецова выиграли Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске

Российские спортсменки завоевали пять медалей в первый день традиционного рейтингового международного турнира по борьбе Гран-при «Иван Ярыгин», который проходит Красноярске.

Виктория Ваулина (до 55 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг) стали победительницами турнира в своих весовых категориях. В весе до 59 кг Светлана Липатова в финале уступила японке Юзуке Игараши, а Анжелика Ветошкина в категории до 50 кг проиграла японке Кике Кагата. Юлия Пронцевич взяла бронзу в весе до 65 кг.

Женская борьба. Международный турнир Гран-при «Иван Ярыгин». Красноярск

Весовая категория до 50 кг

1. Кика Кагата (Япония)

2. Анжелика Ветошкина (Россия)

3. Виктория Энтони (США) и Даулетбике Яхшимуратова (Узбекистан)

До 55 кг

1. Виктория Ваулина (Россия)

2. Нао Танияма (Япония)

3. Болортуя Бат-Очир (Монголия)

До 59 кг

1. Юзука Игараши (Япония)

2. Светлана Липатова (Россия)

3. Батцецег Алтанецег (Монголия)

До 65 кг

1. Мария Кузнецова (Россия)

2. Мисузу Еномото (Япония)

3. Юлия Пронцевич (Россия) и Болортуя Зоргит (Монголия)