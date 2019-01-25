Васильев: возможно, россиянам стоило пожертвовать скоростью ради стрельбы

Двукратный олимпийский чемпион, бывший российский биатлонист Дмитрий Васильев прокомментировал результаты российских спортсменов в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Никому из россиян не удалось попасть в топ-20. Лучшим был Евгений Гараничев, занявший 21-е место. Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира, финишировал 26-м с тремя промахами.

«Очень сложная трасса, плюс высота. Прекрасная погода, все хотят быстро отстреляться, поэтому, наверное, и случается столько промахов. В том что касается промахов наших спортсменов, мне показалось, что имела место некая небрежность. Подход к рубежу в Антхольце сложный, это накладывает свою специфику.

Возможно, имело смысл пожертвовать скоростью в угоду качеству стрельбы, как это сделал Мартен Фуркад. Он ведь именно пожертвовал скоростью, показал достаточно слабый для себя ход. Но всё ведь до последнего шло к тому, что он будет в призовой тройке», — цитирует Васильева «Р-Спорт».