Вольники Садулаев, Идрисов и Газимагомедов выиграли Гран-при «Иван Ярыгин»

Российские борцы завоевали семь медалей в первый день традиционного рейтингового международного турнира по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин», который проходит Красноярске. Муслим Садулаев (до 57 кг), Магомедрасул Идрисов (до 61 кг) и Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг) стали победителями турнира в своих весовых категориях.

Серебро на счету Абасгаджи Магомедова (до 57 кг). Бронза в активе Эдуарда Григорьева и Рамазана Ферзалива (оба — до 61 кг) и Разамбека Жамалова (до 70 кг).

Вольная борьба. Международный турнир Гран-при «Иван Ярыгин». Красноярск

Мужчины. Весовая категория до 57 кг

1. Муслим Садулаев (Россия)

2. Абасгаджи Магомедов (Россия)

3. Патрик Гилман (США) и Насанбуан Нармандах (Монголия)

До 61 кг

1. Магомедрасул Идрисов (Россия)

2. Николай Охлопков (Румыния)

3. Эдуард Григорьев и Рамазан Ферзалиев (оба – Россия)

До 70 кг

1. Магомедрасул Газимагомедов (Россия)

2. Мандахнаран Ганзориг (Монголия)

3. Бямбадорж Энхбаяр (Монголия) и Разамбек Жамалов (Россия)