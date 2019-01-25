Константинова: из-за ошибки в короткой программе не уверена, что поеду на ЧМ

Российская фигуристка Станислава Константинова подвела итоги своего выступление в произвольной программе на чемпионате Европы в Минске. Второго места в произвольной программе не хватило россиянке, чтобы подняться на пьедестал после провала в короткой, отбросившего её на 11-ю позицию. В итоге Константинова стала четвёртой.

«Эмоции от проката положительные, но была безумно обидная ошибка, которая привела к большой потере баллов. Будем работать, чтобы её исправить. Всё-таки хотелось сделать всё идеально, но не получилось.

Короткая программа? Это был настоящий провал. Ничего хорошего не могла в этом найти. Было очень трудно. Но я не могла пустить себя на самотёк. Очень хотелось не подвести никого. Возможно, что сегодняшняя ошибка на лутце — следствие той, что была в короткой программе. Я очень волновалась за него, не хотела торопиться и соскочить раньше, как это было тогда. Это была ужасная ошибка, настрой на короткую был потрясающим.

Буду рада поехать и на чемпионат мира, но сейчас будут решать по поводу меня. Моя ошибка в короткой программе не позволяет мне быть уверенной, что приму участие», — приводит слова Константиновой RT.