О. Васильев: что происходит с Загитовой — надо спрашивать у её команды

Тренер Олег Васильев считает заслуженным успех российской фигуристки Софьи Самодуровой на чемпионате Европы в Минске. Безупречно исполнив произвольную программу, ученица Алексея Мишина по сумме двух программ опередила не избежавшую ошибок олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

«Что происходит с Алиной — надо спрашивать у её команды. Я очень рад за Соню, за Алексея Николаевича и за Питер, который не унывает и поставляет замечательных спортсменов. Поэтому давайте порадуемся, что у нас есть резерв и есть такие замечательные фигуристки.

Думаю, что на чемпионате мира будет ротация, она должна быть, должны быть изменения. Но это прерогатива федерации», — приводит слова Васильева сайт телеканала «360».

На чемпионате Европы выступала также Станислава Константинова, ставшая четвёртой. Запасными были Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.