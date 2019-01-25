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О. Васильев: что происходит с Загитовой — надо спрашивать у её команды

О. Васильев: что происходит с Загитовой — надо спрашивать у её команды
Другие / Фигурное катание

Тренер Олег Васильев считает заслуженным успех российской фигуристки Софьи Самодуровой на чемпионате Европы в Минске. Безупречно исполнив произвольную программу, ученица Алексея Мишина по сумме двух программ опередила не избежавшую ошибок олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

«Что происходит с Алиной — надо спрашивать у её команды. Я очень рад за Соню, за Алексея Николаевича и за Питер, который не унывает и поставляет замечательных спортсменов. Поэтому давайте порадуемся, что у нас есть резерв и есть такие замечательные фигуристки.

Думаю, что на чемпионате мира будет ротация, она должна быть, должны быть изменения. Но это прерогатива федерации», — приводит слова Васильева сайт телеканала «360».

На чемпионате Европы выступала также Станислава Константинова, ставшая четвёртой. Запасными были Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Фигуристка Самодурова стала чемпионкой Европы, обыграв Загитову в Минске
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