Й. Бё: прошлогодняя трасса в Антхольце нравилась больше

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший победителем спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), признался, что ему было тяжело на трассе.

«В Антхольце тяжёлая высота и новая трасса. Не скажу, что она мне не нравится, просто прошлогодняя нравилась больше. К новой трассе всегда приходится приспосабливаться какое-то время, это тоже отнимает силы. С учётом всего этого я просто счастлив от того, как прошёл дистанцию.

В оставшихся гонках буду стараться показать свой максимум и на этом уровне идти к чемпионату мира. Во всяком случае, пока не планирую снижать нагрузки и давать себе какие-то поблажки», – цитирует норвежца «Р-Спорт».

Бё, выиграв спринт, упрочил лидирующие позиции в общем зачёте Кубка мира.