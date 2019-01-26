Хованцев: можно ли было предотвратить промахи? Разве что приползти на рубеж

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал неудачное выступление россиян в мужском спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 21-е место.

«Почему команда не справилась со стрельбой? А вы видели стрельбу лидеров сегодня? Смотрите, трасса очень скоростная, плюс высота. Большинство спортсменов подходили к стрельбе с большой долей риска и старались быстро стрелять. В этом и была проблема. Ну и самое главное — высота накладывает отпечаток даже при идеальной погоде. Особенно на «стойке».

Можно ли было это предотвратить? Разве что приползти на рубеж, как говорят тренеры. Можно было так сделать, но тогда мы бы проиграли пропасть на дистанции. Это палка о двух концах. Я считаю, что мы не справились даже с «лёжкой» сегодня. У Саши Логинова был промах на 12 часов. А стоя мы слишком сильно рисковали. Могло бы получиться, и тогда был бы очень хороший результат. К сожалению, не получилось. Что касается Логинова, то он столкнулся с акклиматизацией от пребывания в горах. Будем смотреть за его состоянием перед следующими гонками», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.