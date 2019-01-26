Удивительное золото Самодуровой и расстроенная Загитова. Лучшие фото с ЧЕ

25 января в Минске на льду стадиона «Минск-Арена» российская фигуристка Софья Самодурова одержала победу на чемпионате Европы по фигурному катанию, набрав 213,84 балла. Олимпийская чемпионка Алина Загитова допустила ряд ошибок во время произвольной программы, однако смогла завоевать серебряную медаль турнира. Её результат — 198,34 балла. Бронзовым призёром стала финская спортсменка Вивека Линдфорс (194,40 балла).

Станислава Константинова после провала в короткой программе прекрасно выполнила произвольную, заняв в ней второе место после Самодуровой, но этого не хватило, чтобы подняться на пьедестал.

Лучшие кадры с произвольной программы женщин на ЧЕ по фигурному катанию и церемонии награждения — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.