Бойкова: бронза чемпионата Европы — отличный подарок на день рождения

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, поделилась впечатлениями от завоевания бронзовой медали на дебютном чемпионате Европы.

«Это был наш первый чемпионат Европы! И я искренне рада была выступать с такими именитыми парами, как Ванесса Джеймс и Морган Сипре, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. А чтобы стоять на одном пьедестале с ними, могла только мечтать! Хочется выразить огромную благодарность нашим тренерам Артуру Минчуку и Тамаре Николаевне за проделанную работу. И, конечно же, нашим родителям и болельщикам! Все вместе мы сделали этот чемпионат незабываемым для нас с Дмитрием Козловским. Ну и лично для меня получился отличный подарок на день рождения», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».

20 января Бойковой исполнилось 17 лет.

Фото доступно в «инстаграме» Александры Бойковой.