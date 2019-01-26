Шолковы: Тарасовой и Морозову не хватило эмоций. Прокат должен заводить, цеплять

Пятикратный чемпион мира, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Робин Шолковы, который раньше работал в группе Нины Мозер тренером пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, прокомментировал поражение своих бывших подопечных от французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре на чемпионате Европы в Минске.

«Тарасовой и Морозову не хватило эмоций. Фигурное катание – это не только про прыжки и поддержки. Прокат должен заводить, цеплять. Россияне вышли работать, а французы – выступать. Поэтому даже небольшие помарки Сипре и Джеймс простили. Про такие прокаты Татьяна Тарасова и говорит, что катаются – как дышат. Пары – это всегда про любовь. А французы в любви толк знают.

Российские ребята катаются хорошо, но у них нет большого запаса в катании. Ещё когда я с ними занимался, было видно, что есть некий предел, который они не могут преодолеть. Перебороть себя. Поэтому ошибки, поражения. Им нужно менять подход к работе, иначе, боюсь, это их последний сезон на высоком уровне.

В России много хороших юниорских пар. У них большое будущее. Но когда столько пар, невозможно уследить за всеми. Всегда будут обделённые вниманием. Тарасова и Морозов, складывается ощущение, предоставлены сами себе.

Это хорошая пара. Если они соберутся – на чемпионате мира побороться можно. Хотя там будет сложнее. Гораздо. Две победы подряд – на чемпионате Европы и в финале Гран-при. Теперь судьи будут за Джеймс и Сипре», — приводит слова Шолковы «Спорт Бизнес Online».