Чупков примет участие в Champions Swim Serie

Чемпион мира и Европы, бронзовый призёр Олимпиады-2016 пловец Антон Чупков сообщил, что принял решение выступить в новом турнире Champions Swim Series.

«В международном календаре появился новый турнир — Champions Swim Series. В этом году первый этап пройдёт 27-28 апреля в Гуанчжоу (Китай), второй — 11-12 мая в Будапеште (Венгрия), третий — 31 мая — 1 июня в Индианаполисе (США). Я получил приглашение на Champions Swim Series в числе пяти российских пловцов и 82 пловцов со всего мира. С моим тренером Александром Сергеевичем Немтырёвым мы решили, что выступим на всех трёх этапах. Champions Swim Series хорошо ложится в план подготовки к чемпионату мира. Пока не всё понятно по регламенту… Но круто, что этот турнир, в отличие от Кубка мира, пройдёт в 50-метровых бассейнах!» — написал Чупков на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Антона Чупкова.