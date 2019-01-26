Фуркад: Й. Бё может побить мой рекорд

Французский биатлонист Мартен Фуркад после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) предположил, что норвежец Йоханнес Бё может установить новый рекорд по количеству побед за сезон. Бё выиграл спринт и одержал 10-ю победу в сезоне. Предыдущий рекорд установил Фуркад, который побеждал 14 раз.

«Если Бё будет продолжать в том же духе, он точно побьёт мой рекорд. Я думал, что сам побью этот рекорд, но потом всё пошло не очень хорошо. Я постоянно поднимался на пьедестал в прошлом сезоне, но побед уже было меньше», — приводит слова Фуркада NRK.

В спринте Фуркад занял четвёртое место. Французский биатлонист закрыл все мишени, но всё равно проиграл более 20 секунд Бё, у которого был один штрафной круг.