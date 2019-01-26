Стало известно место проведения чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года

Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России сообщил, что следующий чемпионат Европы примет австрийский город Грац.

Соревнования состоятся с 20 по 26 января 2020 года.

В 2019 году турнир проходит в Минске. В женском одиночном катании победу одержала представительница России Софья Самодурова. Россиянки Алина Загитова и Станислава Константинова заняли второе и четвёртое места соответственно.

В соревнованиях спортивных пар россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряные медали, а Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому достались бронзовые награды. Дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин показал пятый результат.

Чемпионат Европы в столице Беларуси завершится сегодня, 26 января.