Стало известно место проведения чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года

Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России сообщил, что следующий чемпионат Европы примет австрийский город Грац.
Соревнования состоятся с 20 по 26 января 2020 года.
В 2019 году турнир проходит в Минске. В женском одиночном катании победу одержала представительница России Софья Самодурова. Россиянки Алина Загитова и Станислава Константинова заняли второе и четвёртое места соответственно.
В соревнованиях спортивных пар россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряные медали, а Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому достались бронзовые награды. Дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин показал пятый результат.
Чемпионат Европы в столице Беларуси завершится сегодня, 26 января.
Фигуристка Самодурова стала чемпионкой Европы, обыграв Загитову в Минске