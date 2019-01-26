Сизерон: интересно расти вместе с Букиным и Степановой на протяжении многих лет

Серебряные призёры Олимпийских игр, трёхкратные чемпионы мира французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон отметили стиль российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина, с которыми соревнуются на чемпионате Европы в Минске.

«Мы довольно долгое время соревнуемся с Александрой и Иваном. И эту пару мы действительно высоко ценим. Знаете, это действительно забавно расти вместе с ними на протяжении многих лет. Это ведь интересно, правда. Они очень талантливые, мы не можем допустить здесь, в Минске, ни единой ошибки», — цитирует Сизерона телеканал «360».



«Мы должны всегда делать что-то своё. Мы не пытаемся быть разными, стараемся работать и идти по своему пути. Это работает для нас, и, мне кажется, остальным тоже стоит идти по индивидуальному направлению. У Степановой и Букина свой стиль, они великолепны, и им надо продолжать действовать так же и работать. Конечно, это правильно, что они и их тренеры пытаются найти что-то новое», — сказала Пападакис.