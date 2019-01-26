Гигонна: на Кубке мира по биатлону не хватает Шипулина

Французский биатлонист Антонен Гигонна выразил мнение, что россиянин Антон Шипулин рано объявил о завершении карьеры.

«Когда мы говорим о гонках в Антхольце, на ум сразу приходят победы Антона Шипулина. Он всегда был быстрым на этом этапе. Думаю, российская команда всегда проводит грамотную подготовку к высокогорным стартам, и ребята знают, как работать в таких условиях.

Кубку мира не хватает Шипулина — это сто процентов. Антон был одним из сильнейших спортсменов на Кубке мира. Конечно, его сейчас не хватает: с ним конкуренция была бы намного выше, даже несмотря на то что Логинов в этом году очень силён", — цитирует Гигонна «Р-Спорт».

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. После завершения карьеры он намерен стать депутатом Госдумы от «Единой России».