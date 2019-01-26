ФФККР: ЧЕ должен стать для Загитовой толчком для реализации новых планов

В Федерации фигурного катания на коньках России оценили выступление Алины Загитовой на чемпионате Европы в Минске, где она заняла второе место. Победу одержала россиянка Софья Самодурова.

«Олимпийской чемпионке Алине Загитовой, естественно, было в разы сложнее и потому, что олимпийский сезон для каждого спортсмена достаточно затратный, и потому, что после Олимпийских игр нужно было находить новую мотивацию. Главная цель каждого спортсмена — победа на Олимпиаде — уже достигнута. Но после Кореи Алина решила продолжать. И продолжала стартовать, хотя не всё получалось.

Послеолимпийский сезон Алина начала с победы на турнире в Оберстдорфе, выиграла два этапа Гран-при и завоевала серебро в финале серии и на чемпионате Европы. Возможно, выступление в Минске станет для Алины тем самым толчком, который добавит ей новых честолюбивых планов. В конце концов, как правильно заметила спортсменка, главный соперник — это она сама», — говорится на официальном сайте ФФККР.