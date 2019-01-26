Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе КМ в Антхольце

Сегодня, 26 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Старт будет дан в 15:30 мск.

Первой из россиянок в борьбу вступит Светлана Миронова, получившая 7-й стартовый номер. Затем в гонку отправятся Ирина Старых (12-й), Екатерина Юрлова-Перхт (16-й) и Лариса Куклина (43-й).

Лидер общего зачёта итальянка Доротея Вирер стартует восьмой. Её соотечественница Лиза Виттоцци, занимающая второе место, отправится на дистанцию пятой. Словачка Паулина Фиалкова, идущая третьей в общем зачёте, начнёт гонку 30-й.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.