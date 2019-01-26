13-летняя фигуристка стала самой молодой чемпионкой США в истории

13-летняя Алиса Лю стала самой молодой чемпионкой США по фигурному катанию. В сумме за два проката спортсменка получила от судей 217,51 балла. В произвольной программе она исполнила два тройных акселя, один из которых — в каскаде с тулупом.

Серебряную медаль выиграла победительница прошлогоднего чемпионата США по фигурному катанию Брэди Теннелл (213,59). Призовую тройку замкнула Мэрайя Белл (212,40).

Лю превзошла рекорд знаменитой Тары Липински, которая на чемпионате США по фигурному катанию в 1997 году завоевала золотую награду в возрасте 14 лет.

Напомним, на чемпионате Европы в Минске победу одержала 16-летняя россиянка Софья Самодурова. Второй стала её соотечественница, олимпийская чемпионка Алина Загитова.