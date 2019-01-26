Самодурова: обыгрывать Загитову неприлично? Были такие чувства

Чемпионка Европы россиянка Софья Самодурова не ожидала, что удастся одержать победу на соревнованиях в Минске. По её словам, главной задачей было — чисто откатать программу.

«Даже не думала, что возьму золото. Просто хотела чисто откататься. Даже не следила за выступлением Алины, хотя выходила на лед после неё. Сосредоточилась на чистом прокате, и всё. Честно, не интересовалась её баллами и поняла, что стану чемпионкой только после моих оценок.

Вообще, мы с Алиной хорошо пообщались. Сидели после выступления, фотографировались с её красным мишкой, смотрели фильм «Оно» — ужастик, чтобы быстрее обо всём забыть. Да я до сих пор не осознала, что у меня золотая медаль.

Есть ли ощущение, что Загитову обыгрывать неприлично? Да, такое чувство приходит. Она же олимпийская чемпионка, а я провожу только первый сезон. Но успокаиваться рано. Алексей Мишин сказал: «Не выпрыгивай из штанов». Просто буду готовиться к другим стартам", — передаёт слова Самодуровой корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.