Кайшева победила в гонке преследования на Кубке IBU в Ленцерхайде, Сливко — 2-я

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла гонку преследования у женщин на шестом этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария). Вторыми и третьими стали её соотечественницы Виктория Сливко и Валерия Васнецова соответственно. Четвёртый результат показала ещё одна россиянка, Елизавета Каплина.

Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Ленцерхайде, Швейцария

Женщины. Гонка преследования

1. Ульяна Кайшева (Россия) – 32.45,5 (1).

2. Виктория Сливко (Россия) +37.6 (2).

3. Валерия Васнецова (Россия) +56.2 (2).

4. Елизавета Каплина (Россия) +1.12,4 (1).

5. Янина Хеттих (Германия) +1.21,2 (3)...

10. Наталья Гербулова (Россия) +2.18,7 (5)...

39. Тамара Воронина (Россия) +7.12,9 (6).

Сегодня, 26 января, в Ленцерхайде также пройдёт гонка преследования у мужчин. Старт будет дан в 14:30 мск.