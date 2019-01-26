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Кайшева победила в гонке преследования на Кубке IBU в Ленцерхайде, Сливко — 2-я

Кайшева победила в гонке преследования на Кубке IBU в Ленцерхайде, Сливко — 2-я
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла гонку преследования у женщин на шестом этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария). Вторыми и третьими стали её соотечественницы Виктория Сливко и Валерия Васнецова соответственно. Четвёртый результат показала ещё одна россиянка, Елизавета Каплина.

Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. Гонка преследования

1. Ульяна Кайшева (Россия) – 32.45,5 (1).
2. Виктория Сливко (Россия) +37.6 (2).
3. Валерия Васнецова (Россия) +56.2 (2).
4. Елизавета Каплина (Россия) +1.12,4 (1).
5. Янина Хеттих (Германия) +1.21,2 (3)...
10. Наталья Гербулова (Россия) +2.18,7 (5)...
39. Тамара Воронина (Россия) +7.12,9 (6).

Сегодня, 26 января, в Ленцерхайде также пройдёт гонка преследования у мужчин. Старт будет дан в 14:30 мск.

Сборную России по биатлону рекомендовано не критиковать. Что?
В Советском Союзе это могло бы прокатить. В 21 веке – ни за что. Но проблема совсем в другом.
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