Российские лыжницы — вторые в эстафете на ЧМ среди юниоров

В Лахти (Финляндия) продолжается первенство мира по лыжным видам спорта. Российские лыжницы Анастасия Фалеева, Кристина Кускова, Вероника Степанова и Анна Грухвина стали вторыми в эстафете 4x3,33 км.

Россиянки в борьбе за золотую медаль уступили норвежкам одну секунду. Третье место заняли шведские лыжницы, отставшие от победительниц на 33,3 секунды.

Лыжные гонки. Первенство мира. Лахти, Финляндия.

Юниорки. Эстафета, 4x3,33 км

1. Норвегия – 35.24,7.

2. Россия (Анастасия Фалеева, Кристина Кускова, Вероника Степанова, Анна Грухвина) – +1,0.

3. Швеция – +33,3.

На данный момент сборная России по лыжным гонкам возглавляет общий зачёт соревнований. В активе российской команды двенадцать медалей — четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые.