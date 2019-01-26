Зенько: каждая тренировка под руководством Тутберидзе похожа на соревнование

Белорусский фигурист Яков Зенько, бывший ученик Этери Тутберидзе, рассказал, в чём кроется успех воспитанников 44-летнего специалиста. По его словам, каждое занятие под руководством тренера превращается в соревнование, в котором всем хочется победить.

«На мой взгляд, главным фактором воспитания победителей является высококонкурентная среда. Каждая тренировка под её руководством сродни соревнованию: выходя на лёд, мы все стремились проявить себя лучше, чем партнёры по команде.

Она успевает следить за всеми. Может, не каждый слышит от неё желанные слова, но, поверьте, Этери Георгиевна видит и подмечает все детали нашей работы", — цитирует Зенько «RT на русском».

В 2017 году Зенько ушёл от Тутберидзе и сейчас представляет Беларусь на международном уровне.